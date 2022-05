Michel Drucker, adieu France 2 : Vivement dimanche change de chaîne, il s'explique !

La retraite ? Quelle retraite ? A 79 ans, Michel Drucker compte continuer encore la télévision et, d'ailleurs, il a resigné un contrat d'au moins deux ans. Une véritable joie pour celui qui avait été tenu éloigné des plateaux de tournage en 2020 et une partie de 2021 en raison d'un problème au coeur. Interrogé par le journal Le Parisien, il a dévoilé les coulisses de ce bouleversement inattendu.

A la rentrée prochaine, Michel Drucker rejoint donc France 3, chaîne sur laquelle bascule Vivement dimanche, qui sera désormais diffusée à 13h30, "soit face au 13h15 de Laurent Delahousse qui devient son concurrent direct" précise le quotidien ; entre les deux hommes, il y a eu une brouille dans le passé qui a été réglée depuis. L'animateur assure que cette décision a été discutée avec Stéphane Sitbon-Gomez (numéro 2 de France Télévisions) et qu'il a alors "trouvé ça formidable". Il ajoute : "Je déménage. France 3 fait partie de mon ADN (...) Pour moi, c'est passer sur une chaîne qui me ressemble. Je suis un enfant de la Basse-Normandie, accueilli en Provence. Je me suis toujours senti plus provincial que parisien, en lien direct avec la France profonde (...) C'est aussi synonyme d'un nouvel horaire, mieux exposé. Ça me permet de toucher un public transgénérationnel."

Michel Drucker, qui reçoit une flopée de stars sur le mythique canapé rouge de Vivement dimanche depuis des décennies, ajoute que l'émission sera un peu remaniée et qu'il y aura notamment encore plus de place accordée à l'humour. Au fil des années, il a offert une véritable vitrine médiatique à plusieurs humoristes déjà bien installés - à l'instar par exemple de Mathieu Madénian - et il compte poursuivre en ce sens ! "Je vais mettre en lumière la nouvelle génération aux côtés des piliers, comme Laura Felpin, Paul Mirabel, Maxime Gasteuil, entre autres. On va également recevoir plus d'acteurs des séries maison [malheureusement, il ne faudra plus compter sur Plus Belle La Vie, qui s'arrête, ndlr] qui se tournent à Montpellier et dans toute la France. L'émission sera plus ancrée vers la province", dit-il.

Michel Drucker compte aussi mettre en lumière les "grands" du show business par le biais d'émissions spéciales une fois par mois. "On rendra hommage à ceux qui sont dans le coeur des Français (...) Je ne veux pas qu'on les oublie. J'espère que les téléspectateurs vont me suivre", ajoute celui qui reste l'un des animateurs les plus populaires du PAF.