Michel Drucker opéré du coeur : l'animateur privé de télé jusqu'en 2021

Depuis bientôt un mois, Michel Drucker se trouve en convalescence après avoir subi une opération du coeur. Une intervention lourde qui avait pour but de lui déboucher les artères et ainsi, éviter l'infarctus. Heureusement, tout s'est déroulé avec succès pour l'animateur de 78 ans. Michel Drucker va toutefois devoir prendre son mal en patience pour reprendre ses activités télé puisqu'il ne pourra pas retrouver son rôle d'animateur avant un petit moment.

C'est ce qu'on apprend dans Le Parisien lundi 26 octobre 2020. D'après Françoise Coquet, la coproductrice de l'émission Vivement dimanche sur France 2, qui s'est confiée au quotidien, il faudra attendre le début de l'année 2021 avant de le revoir. "La chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu'en janvier. Mais à mon avis, il ne reviendra pas avant février", a-t-elle estimé.

Mais Françoise Coquet veut croire en son prompt rétablissement et rappelle que la santé de Michel Drucker n'est plus en danger. "Avec tout le sport qu'il a fait, faut bien que ça serve à quelque chose. C'est un battant et la télé lui manque. Il mourra sur scène", a-t-elle prédit à nos confrères. Françoise Coquet était déjà l'une des premières à rassurer tout le monde après le "triple pontage coronarien" de l'animateur. "En trois semaines sans bouger de son lit, il a maigri et perdu des muscles. Mais il a envie de vite récupérer sa forme", indiquait-elle toujours au Parisien.

D'autres personnalités issues de l'entourage de Michel Drucker ont également donné de ses nouvelles, comme Philippe Geluck ou plus récemment le comédien Michel Boujenah. Invité sur RTL samedi 24 octobre dernier, il racontait : "Je lui ai envoyé un message ce matin, il m'a répondu en me disant qu'il allait mieux. C'est un homme formidable, il est d'une droiture et d'une fidélité... C'est rare."