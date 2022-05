Gérard Lanvin et son fils Manu complices face à Artus dans Vivement dimanche

Chaque dimanche, les téléspectateurs de France 2 ont le plaisir de retrouver Michel Drucker aux commandes de Vivement Dimanche. Le 15 mai prochain, le présentateur de 79 ans dévoilera une émission inédite avec une fois de plus de prestigieux invités.

De nouvelles personnalités se sont en effet assises sur le fameux canapé rouge de Michel Drucker afin notamment d'évoquer leurs projets. Et la comédie sera à l'honneur ce dimanche grâce à Artus et Gérard Lanvin. L'humoriste de 34 ans et l'acteur de 71 ans sont à l'affiche du film J'adore ce que vous faites, en salles le 18 mai prochain. Ils en feront donc la promotion. Le pitch de cette oeuvre cinématographie réalisée par réalisé par Philippe Guillard ? Gérard Lanvin (qui joue son propre rôle) s'apprête à débuter le tournage d'un film dans le sud de la France. Et lors de son déplacement, il fait la connaissance de Momo Zapareto (Artus), un homme qui est (ultra) fan de lui. Il ne le lâche donc pas d'une semelle au plus grand désespoir de la star pour qui le cauchemar ne fait que commencer.

Sur le plateau de Vivement dimanche, Gérard Lanvin a croisé le chemin d'un homme qu'il connaissait plus que bien. Son fils Manu Lanvin (fruit de son union avec Jennifer), qui a frôlé l'amputation en début d'année. Le charmant brun âgé de 48 ans est auteur-compositeur-interprète et producteur. Et l'an dernier, il a collaboré avec son papa pour l'album Ici bas, un projet né durant le confinement. Actuellement, ils partagent la scène ensemble pour le défendre. Ils seront notamment le 27 mai prochain à l'Olympia.

Le théâtre et la musique à l'honneur

Guillaume de Tonquédec viendra quant à lui assurer la promotion de la pièce Times Square, mise en scène par José Paul. "C'est à Manhattan, dans un vieux loft new-yorkais, que Clément Koch nous invite à la fusion de quatre solitudes ; Des êtres cabossés par la vie en quête d'un idéal qui pourrait apparaître vain mais va se révéler, au fil de la narration, comme un espoir : celui de mettre à nu ce qui est enfoui en eux afin d'accomplir l'acte d'être en phase avec les autres. Ainsi, l'auteur nous entraîne sur les chemins de ses personnages empreints de blessures, de peurs, de doutes, luttant sans cesse pour s'affranchir d'un isolement ô combien paradoxal dans ce quartier de Times Square sans cesse en mouvement", explique-t-il sur la page officielle de la pièce qui se joue au théâtre Montparnasse.

Enfin, Michel Drucker a reçu le compositeur, pianiste, arrangeur et directeur musical Yvan Cassar qui sera présent au "Festival de Toulouse, Concerts sous les étoiles" (qui aura lieu du 8 au 24 juillet prochain). Sans oublier le caricaturiste Emmanuel Chaunu.