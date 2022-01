Gérard Lanvin : Son fils Manu victime d'un accident de la route, il a frôlé l'amputation !

Les concerts reportés sont légion depuis le début de la pandémie de Covid-19. Manu Lanvin, fils de Gérard Lanvin et de son épouse Jennifer, a toutefois fait une croix sur son concert à La Cigale de Paris, initialement prévu en novembre 2020, pour d'autres raisons. A l'époque, le chanteur de 48 ans était parti s'isoler au Maroc, à une vingtaine de kilomètres de Marrakech avec ses musiciens, quand il a été victime d'un accident de moto au beau milieu de la nuit, comme il l'a confié dans les colonnes du journal Le Figaro.

Je n'ai pas vu un rond-point surgir de nulle part

Manu Lanvin va remonter sur les planches le 4 février 2022. Un miracle quand on sait qu'il a failli perdre un doigt sur la route. "Je roulais trop vite, j'avais un casque mais je n'ai pas vu un rond-point surgir de nulle part et je l'ai traversé au milieu, raconte le petit protégé de Johnny Hallyday. Je suis tombé, me suis cassé plusieurs côtes mais surtout j'ai touché violemment le sol avec une de mes grosses bagues. Le choc a été conséquent et ma main droite, notamment un doigt, avait une fracture ouverte."