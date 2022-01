Gérard Lanvin : Comment sa femme Jennifer le remet à sa place sans ménagement !

On lui a collé une image de macho, de mec viril, volontairement entretenue par lui-même par le biais de ses rôles sur petit et grand écran mais, dans la vie, Gérard Lanvin est du genre à ne pas moufter. En tout cas pas devant sa femme Jennifer. C'est lui qui le dit !

Gérard Lanvin (71 ans) est marié depuis 1984 à Jennifer, avec qui il vit désormais une grande partie de l'année au Maroc. De son épouse, l'acteur ne tarit pas d'éloges et la décrit avec sincérité. "On a une taulière aussi qui nous remet en place, quand on commence à penser qu'on peut être quelque chose... Elle te dit simplement : 'Tiens, il y a la porte du garage qui marche plus, au lieu de nous casser les couilles, va la réparer !' Donc ça remet en place tout de suite, il y a une taulière à la maison !", disait-il sur les ondes de Sud Radio en mars 2021, alors en promotion pour son album en collaboration avec son fils Manu.

Admiratif de sa femme, qui a un temps mené une carrière de chanteuse disco, Gérard Lanvin peut compter sur Jennifer pour être le phare dans la tempête. "Ça fait trente-deux ans que ça dure. C'est Jennifer qui est responsable de notre longévité. Quand je suis chez moi, je suis heureux (...) Elle est attentive, complice, elle a accepté de me laisser libre (...) Elle m'a fait homme et père, elle est ma complice. Ensemble, on est parti de rien pour arriver où l'on est aujourd'hui : pourquoi on se quitterait ?", disait-il dans les pages de Gala. Des propos qui doivent faire rougir de plaisir sa discrète épouse, laquelle se tient éloignée des mondanités du show business.

Retrouvez Gérard Lanvin ce lundi 17 janvier 2022 sur C8 dans le film Pension complète, dès 21H15. A noter que l'acteur est attendu cette année au cinéma dans la comédie J'adore ce que vous faites réalisé par Philippe Guillard avec notamment l'humoriste Artus.