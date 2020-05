Manu Lanvin raconte le dernier été de Johnny à Saint-Barth' : "Très gênant"

En 2015, Manu Lanvin s'était lié d'amitié avec Johnny Hallyday, qui passait des vacances sur l'île française de Saint-Barth' où il avait ses habitudes et où il a été enterré. Dans une interview au Figaro parue le vendredi 22 mai 2020, l'artiste de 46 ans est revenu sur cette amitié avec le rockeur disparu, racontant au passage ses dernières vacances dans les Caraïbes.

Au moment de leur rencontre, ils ont "passé des soirées à parler des grands guitaristes, il les connaissait tous ! Et j'ai fait une quinzaine de dates en première partie sur sa tournée Rester vivant", a raconté Manu Lanvin. Deux ans plus tard, en 2017, il retrouve Johnny Hallyday dans les Caraïbes. Il raconte le pénible regard des gens, alors que le Taulier était déjà affaibli par la maladie.

"C'était très gênant, j'ai détesté. Il y a beaucoup de voyeurisme à Saint-Barth'. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ait pris du plaisir à écouter ma musique et ait pu un moment oublier ses traitements", poursuit Manu Lavin au Figaro. Depuis la mort de Johnny Hallyday, il n'est plus jamais retourné à Saint-Barthélemy. "L'été, c'était notre rendez-vous. Je sais qu'il ne viendra pas, donc cela ne m'intéresse plus", a poursuivi Manu Lanvin, qui semble donc se priver de vacances d'été depuis la mort de Johnny, survenue le 5 décembre 2017.

Il avait été présenté par Johnny en 2000 à l'Olympia, au début de sa carrière.

Comme tous les artistes, Manu Lanvin a vu sa carrière perturbée par la pandémie. Contraint d'annuler 80 dates, il s'était produit sur les réseaux sociaux (et avait même fait chanter son père, Gérard Lavin). Il retrouvera la scène en septembre prochain et finira sa tournée par une date à La Cigale, le 5 décembre 2020.