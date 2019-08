Pékin Express 2019 : Stéphane Rotenberg arrive parfois après les candidats !

Le principe de Pékin Express (M6) est simple. Des binômes doivent se rendre le plus rapidement possible et en auto-stop à un endroit précis. Contraint de donner le départ de la course et d'arriver avant les candidats, Stéphane Rotenberg livre lui aussi une vraie course contre la montre. Et il lui arrive parfois d'être sur place après les participants ! Explications...

"Une fois que le départ est donné, en réalité, on arrête les candidats une dizaine de minutes pour être sûr que je sois en avance. Je prends la voiture et je m'arrête pour faire ce que l'on appelle les teasers, comme lorsqu'il y a le panneau 'voiture interdite'. Comme je ne tourne pas ce teaser la veille, mais pendant la course, je suis obligé d'arriver avant les candidats, de faire mon plateau, d'expliquer ce qui va arriver... On me prévient quand ils arrivent et je repars pour rejoindre l'étape suivante", explique l'animateur de 51 ans.

Celui qui anime également Top Chef a donc toujours le "stress de se faire doubler par des participants". Ce qui s'est déjà produit : "Lors des premières étapes, ça n'arrive pas, car je suis souvent plus rapide. Mais très vite, les candidats s'améliorent et ils choisissent une bonne voiture comme des gros 4x4 qui sont plus rapides que ma camionnette. Dans ce cas, le journaliste qui suit les candidats me prévient. Parfois, je n'ai que cinq ou dix minutes d'avance. Et parfois, je ne suis pas là. Les candidats savent qu'ils doivent alors signer le registre." Et de conclure avec le sourire : "C'est arrivé pas si souvent. Une quinzaine de fois sur cent vingt étapes. Mais oui, ça arrive que je me fasse doubler, ça m'énerve, mais ça arrive."

