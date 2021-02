Pékin Express 2021 : L'accident mortel dévoilé à la télé ? Stéphane Rotenberg lève le voile

Le tournage de Pékin Express 2021 a été mouvementé. En plus de la pause de six mois à cause du coronavirus, l'équipe a dû faire face à un accident mortel. Un sujet sur lequel le présentateur Stéphane Rotenberg est revenu.

Le 21 septembre dernier du côté de la cité balnéaire d'Antalya, en Turquie, un conducteur de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a ainsi percuté deux voitures. Dans l'une d'elles se trouvait une équipe de candidats, l'autre était celle de la production. Deux participants et un cadreur ont été blessés mais le conducteur à l'origine de l'accident est décédé. Interrogé par le magazine Ici Paris (édition du 17 février), l'animateur de 53 ans a confié : "Cet accident a été un choc pour tout le monde. C'était un moment très angoissant. Mais on a eu très vite toutes les infos. Deux candidats et un cadreur étaient légèrement blessés. Cette histoire aurait pu arriver partout. C'est la première fois qu'il y a un décès dans le programme, et les candidats ont bénéficié d'un soutien psychologique sur place, ainsi qu'à leur retour à Paris."

Cet incident sera évoqué dans l'un des épisodes de Pékin Express. Mais comme l'a précisé Stéphane Rotenberg à France Info, la production fera très attention aux images qui seront diffusées. "On le montrera avec distance, car il faut garder un peu de 'pudeur' avec cela. Mais, oui on en parlera parce que ça a des effets sur la course", a-t-il confié le 22 février.

Ce sont nos confrères du Parisien qui avaient dévoilé l'information. Ils avaient précisé qu'un rapport de police a été établi et qu'il était indiqué que les chauffeurs de Pékin Express "n'avaient commis aucune violation" du code de la route. "Cela s'est produit dans une côte, nos voitures roulaient à 57 km/h sur une route limitée à 80. Et tous avaient des ceintures de sécurité", a assuré un cadre de M6. L'équipe de tournage s'est arrêtée une journée avant de reprendre les dernières étapes avant la grande finale.