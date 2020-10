Pékin Express, l'accident mortel : de nouveaux détails dévoilés

C'est une triste épreuve que la famille Pékin Express a dû affronter. Alors que l'équipe était en plein tournage de la nouvelle saison, elle a été victime d'un grave accident de la route. De nouveaux détails ont été dévoilés le 1er octobre 2020.

Ce sont nos confrères du Parisien qui ont donné de nouvelles informations sur le drame. Le 21 septembre dernier du côté de la cité balnéaire d'Antalya, en Turquie, un conducteur de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a ainsi percuté deux voitures. Dans l'une d'elles se trouvait une équipe de candidats, l'autre était celle de la production. Un rapport de police a été établi et selon nos confrères qui ont pu se le procurer, il est indiqué que les chauffeurs de Pékin Express "n'avaient commis aucune violation" du code de la route. "Cela s'est produit dans une côte, nos voitures roulaient à 57 km/h sur une route limitée à 80. Et tous avaient des ceintures de sécurité", a assuré un cadre de M6.

À cause de cet accident, les deux participants et le cadreur impliqués ont été blessés et sont donc sortis du jeu sur décision médicale. L'un des candidats a reçu des points de suture et il a été hospitalisé trois nuits durant. Les médecins ont effectué des examens approfondis tels que des IRM ou des scanners. Une fois de retour en France, ils ont pu bénéficier d'un soutien psychologique.

On le savait déjà, le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule est mort. "Des études toxicologiques ont été réalisées sur la victime, mais seuls les membres de la famille ont accès à ces informations", a précisé un responsable de M6. Il a également tenu à apporter "tout son soutien à la famille endeuillée". Toujours selon nos confrères, la chaîne a attendu d'avoir le rapport de police, qui dédouane la production, avant de communiquer sur les circonstances de ce drame.

Le tournage a été momentanément stoppé au vu des circonstances. L'équipe s'est arrêtée une journée avant de reprendre les dernières étapes avant la grande finale. Ce n'était pas la première fois que le tournage de Pékin Express est mis sur pause. À cause de la pandémie, la production avait était contrainte d'interrompre l'émission. Elle avait ensuite dû changer l'itinéraire afin de minimiser les risques.