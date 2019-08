Peter Fonda : Mort de l'acteur d'Easy Rider, sa soeur Jane Fonda effondrée

Terrible nouvelle pour le monde du cinéma. L'acteur américain Peter Fonda est mort vendredi 16 août 2019 à son domicile de Los Angeles à l'âge de 79 ans. Il avait marqué toute une génération avec son rôle de motard dans le film culte Easy Rider.

Il faisait bien évidemment partie de mythique famille Fonda. Fils de la légende d'Hollywood Henry Fonda, petit frère de Jane Fonda et père de Bridget Fonda, il est décédé des suites d'un arrêt respiratoire provoqué par un cancer du poumon, a indiqué son publiciste dans un communiqué rapporté par l'AFP : "Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez un toast à la liberté s'il vous plaît".

Jane Fonda a elle aussi immédiatement réagi à ce malheur qui frappe sa famille : "Je suis très triste. C'était mon gentil petit frère adoré. Le bavard de la famille. J'ai passé des moments merveilleux seule avec lui ces derniers jours. Il est parti en riant".

Peter Fonda a été marié à trois reprises, avec Susan Brewer (de 1961 à 1974) qu'il quitta pour Portia Crockett (de 1975 à 2011), et enfin avec Margaret 'Parky' DeVogelaere (épousée en 2011), sa dernière compagne. L'acteur laisse également derrière lui deux enfants, l'illustre Bridget Fonda, née en 1964 et Justin Fonda, né en 1966.

Si l'on pense forcément à Easy Rider, c'est loin d'être le seul rôle marquant de l'acteur américain que l'on a également vu dans L'Or de la vie (pour lequel il a reçu un Golden Globe), mais aussi Ghost Rider (en 2007) et 3h10 pour Yuma (2008). Et il était toujours actif à 79 ans puisque son prochain et dernier film, The Last Full Measure, devrait sortir en fin d'année. Il y donnait la réplique à Samuel L. Jackson et Morgan Freeman.