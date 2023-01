Philippe Etchebest fou de sa femme Dominique : tendre déclaration, "je suis fier d'elle"

En marge de sa carrière de chef cuisinier, Philippe Etchebest file le parfait amour avec sa femme Dominique, avec qui il est marié depuis 24 ans et père d'un adorable petit garçon prénommé Oscar-Louis (né en 2004). Un couple qu'il n'évoque que très rarement en interview. Mais c'était sans compter sur son passage dans l'émission En aparté ce mardi 17 janvier sur Canal+. Il a notamment expliqué qu'il doit la longévité de sa relation à "beaucoup de complicité et beaucoup de dialogue", avant d'ajouter : "Alors moi j'ai quand même un côté un peu taiseux, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais Dominique, elle en a besoin, elle parle beaucoup".

Le chef intransigeant de Cauchemar en cuisine a notamment poursuivi en faisait une belle déclaration d'amour à celle qui a fait chavirer son coeur : "Elle m'amène à avoir ces échanges qui sont importants et qui permettent de durer. Je suis très fier d'elle et très fier de ce qu'elle m'apporte". Une admiration d'autant plus grande que lui se considère comme quelqu'un de "pas facile à vivre".

C'est elle qui m'a demandé en mariage

Leur complémentarité s'avère donc être très bénéfique pour leur couple : "Dominique est là pour canaliser, me calmer. C'est bien, c'est important. Je le vois de plus en plus, même encore aujourd'hui, elle m'apporte beaucoup de choses, elle me fait réfléchir, ce que je ne fais pas toujours. Ça crée un vrai équilibre".

Cet entretien était également l'occasion pour le chef cuisinier de se remémorer sa rencontre avec sa dulcinée. Il a notamment révélé lui avoir préparé "des roses en chocolat pour la séduire" afin de décrocher un premier rendez-vous galant. Une technique qui lui a visiblement été bénéfique puisqu'ils ont rapidement formé un joli couple, avant de passer à l'étape suivante en se disant "oui". C'est elle qui m'a demandé en mariage", a notamment révélé Philippe Etchebest.

A noter que les deux tourtereaux travaillent également ensemble puisque Dominique est "la Directrice Générale" du Groupe Etchebest. "On partage à deux cette aventure. Elle a un rôle très important. Moi je suis en cuisine et elle, elle gère tout le reste. On est un vrai binôme, une vraie équipe, des partenaires", a-t-il confié. De tendres et rares confidences de la part du chef de 56 ans.