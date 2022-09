Philippe Etchebest : Ces rares révélations sur son fils Oscar-Louis, adopté au Mexique

Dans Cauchemar en cuisine ou encore Top Chef, Philippe Etchebest hausse le ton pour se faire entendre des patrons de restaurants ou des candidats. Au quotidien, il se montre un peu plus doux, notamment envers ses proches. En couple avec Dominique, son épouse, depuis 1994, l'acolyte d'Hélène Darroze, Glenn Viel et Paul Pairet dans le célèbre concours culinaire de M6 est également papa. Avec celle qui partage sa vie, il a adopté Oscar-Louis, aujourd'hui âgé de 18 ans. Plutôt discret sur sa vie privée, Philippe Etchebest a, ces dernières années, fait de rares confidences sur le sujet.

Durant de longues années, il n'évoquait que très peu sa famille et n'avait même jamais révélé qu'Oscar-Louis avait été adopté. Ce n'est qu'en 2015, dans les pages de son livre autobiographique baptisé Je ne lâche rien (éditions Michel Lafon), qu'il avait évoqué ce moment. "La dimension émotionnelle de cette journée avait été d'autant plus inoubliable que, trente minutes avant le combat de Monshipour, j'avais reçu un coup de fil de l'ambassade du Mexique, qui confirmait, après des années d'attente, que Dominique et moi allions pouvoir adopter un petit garçon ! Je vous laisse imaginer la force explosive de ce cocktail d'émotions", apprenait-on alors.

La relation père-fils qu'entretient le duo est très complice, malgré le fait que Philippe Etchebest soit très pris par son travail. "Je m'accorde du temps les week-ends pour être avec lui. On partage comme passion commune le rugby, on va aux matchs ensemble", avait-il confié à Télé Loisirs en septembre 2021. Et ce n'est pas tout : en février dernier, auprès de France Dimanche, le chef bordelais s'est dit "assez ferme, mais le plus juste possible". "J'assiste à tous ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s'il n'aime pas trop, car je manque parfois un peu de patience ! C'est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j'essaie d'être le meilleur père possible", avait-il conclu. Aux yeux d'Oscar-Louis, il l'est et cela ne fait aucun doute.