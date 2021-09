Philippe Etchebest papa, rares confidences sur son fils Oscar-Louis : "Je le vois un peu moins"

Connu du petit écran comme étant l'un des chefs cultes de l'émission Top Chef sur M6, Philippe Etchebest est aujourd'hui une figure incontournable du PAF. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de Télé-Loisirs dans la séquence Questions de fans, le cuisinier de 54 ans a accepté de se confier au sujet de sa vie privée.

Avec un quotidien chargé, Philippe Etchebest est d'abord revenu sur le rythme effréné qu'il s'impose : "C'est du non-stop, ça ne s'arrête jamais. Ça commence à 7 heures du matin et ça s'arrête à minuit. Et ça, tous les jours. Je m'accorde un peu de temps les week-ends." Et de poursuivre, concernant sa vie de couple : "J'ai la chance de travailler avec mon épouse, donc on se voit un peu dans le cadre du travail." Un quotidien sportif qu'il partage avec son épouse Dominique, rencontrée dans la boucherie de son beau-père.

Un père bienveillant

Malgré un travail qui lui permet d'être au côté de celle qu'il aime, Philippe Etchebest a toutefois indiqué ne pas être aussi présent qu'il le voudrait auprès de son fils Oscar-Louis. "Mon fils, je le vois un peu moins, car il est en pension. Je m'accorde du temps les week-ends pour être avec lui. On partage comme passion commune le rugby, on va aux matchs ensemble", a-t-il confié.

Lors d'une interview accordée à France Dimanche, en février dernier, la star de Cauchemar en cuisine était déjà revenue sur la relation qu'elle entretient avec son fils. "J'essaie d'être assez ferme, mais surtout le plus juste possible. Je ne suis évidemment pas aussi présent que je le souhaiterais, mais quand je suis là, j'y suis à 100 %", avait-il d'abord expliqué. Et d'ajouter, sur son rôle de père : "J'assiste à tous ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s'il n'aime pas trop, car je manque parfois un peu de patience ! C'est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j'essaie d'être le meilleur père possible."