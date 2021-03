Philippe Etchebest amoureux de Dominique : rare photo du couple et bel hommage du chef

La photo ne dit pas en revanche si leur fils Oscar-Louis, adopté en 2005 au Mexique, faisait partie du voyage.

Si les photos de Dominique sont rares, la femme de Philippe Etchebest est pourtant tout le temps auprès de lui. En octobre par exemple, c'est ensemble qu'ils avaient fait part de leur mécontentement suite à la fermeture des restaurants à cause de la pandémie de Covid-19. Il avait invité tous les restaurateurs et artisans à se rassembler devant leurs établissements, leurs commerces avec un brassard noir pour manifester. Devant son restaurant à Bordeaux Le Quatrième Mur, il avait pris part à son mouvement avec Dominique. "Aujourd'hui, elle est à la fois mon agent, mon assistante, ma conseillère, celle qui gère, dans l'ombre, l'intendance et l'administratif de tous nos projets", avait-il confié au Figaro il y a quelques années.