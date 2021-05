Philippe Etchebest, très ému, évoque son fils adoptif Oscar-Louis : doux souvenir, 16 ans plus tôt

Dans Top Chef ou Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest joue les chefs au coeur dur. Mais au quotidien, auprès de sa femme Dominique et leur fils adoptif Oscar-Louis, le Meilleur Ouvrier de France est un autre homme. Dimanche 2 mai 2021, au micro de Bernard Montiel dans son émission Une heure sur les ondes de RFM, il se livre comme rarement sur l'arrivée de son fils en France.

C'est au Mexique que Philippe Etchebest et son épouse Dominique sont allés chercher leur fils Oscar-Louis. Un doux souvenir qui est remonté à la surface lorsque le célèbre chef de 54 ans a écouté le titre The Long and Winding Road des Beatles, diffusé à l'antenne de RFM en pleine émission. Une chanson importante à ses yeux, puisqu'elle est associée dans son esprit à sa rencontre avec son petit Oscar-Louis.

"J'adore cette chanson", lance d'abord l'acolyte d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet dans Top Chef, sur M6. Le tube des Beatles lui rappelle ce moment inoubliable "quand [il est] allé chercher [son] fils au Mexique, dans le dortoir des petits bébés". "En fond musical, il y avait la version philarmonique de The Long and Winding Road. C'était super émouvant", poursuit la star des fourneaux également musicien non sans émotion.

Le jeune garçon, qui se trouvait dans la ville de Pachuca au Mexique avant de rejoindre la France en 2005 avec sa nouvelle famille, n'avait que 15 mois lorsqu'il a été adopté par le couple. Aujourd'hui, Oscar-Louis est un jeune homme de 17 ans. En février 2021, pour France Dimanche, Philippe Etchebest avait fait des confidences exceptionnelles sur son rôle de papa. "J'essaie d'être assez ferme, mais surtout le plus juste possible. Je ne suis évidemment pas aussi présent que je le souhaiterais, mais quand je suis là, j'y suis à 100%, assurait-il. J'assiste à tout ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s'il n'aime pas trop car je manque parfois un peu de patience ! C'est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j'essaie d'être le meilleur père possible."