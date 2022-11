Philippe Lacheau et Élodie Fontan : Les amoureux complices pour une journée privilégiée avec d'autres célébrités

Philippe Lacheau et Élodie Fontan, qui forment un couple solide depuis 2015, et qui sont les parents d'un petit garçon prénommé Raphaël (né en décembre 2019), étaient présents au Parc Astérix le week-end dernier pour célébrer le Noël Gaulois en avant-première, alors que l'événement ne sera pas ouvert au public avant le 17 décembre prochain. Les deux acteurs, qui se sont rencontrés sur le casting du film Babysitting 2, ont notamment été aperçus dans des tenues casual en train de prendre la pose aux côtés de la mascotte d'Astérix, mais pas que.

Car pour inaugurer ces festivités hivernales, le Parc Astérix a invité beaucoup de monde, notamment des stars de grande envergure comme le rapporte le communiqué que nous a transmis le Parc Astérix : Vincent Cassel etJamel Debbouze, respectivement accompagnés de leurs moitiés Tina Kunakey et Mélissa Theuriau, mais aussi Clovis Cornillac, Julien Arruti, Reem Kherici, Ludivine Sagnier, Noémie Lenoir, Julie Depardieu,Franck Dubosc, ou encore Alice Taglioni.

Des activités en tout genre

Tous ont pu ainsi profiter d'une soirée de Noël inédite avec un dîner aux Berges de Seine, restaurant de l'Hôtel quatre étoiles des Quais de Lutèce, privatisé pour l'occasion. Ils avaient également accès à de nombreuses animations qui seront bientôt accessibles au grand public à partir du 17 décembre 2022 jusqu'au 1er janvier 2023 (dates d'ouverture du Noël Gaulois au Parc).

Cette année, le Noël Gaulois propose des nouveautés, à savoir un tout nouveau Défilé Gaulois présentant tous les personnages du Parc de manière étincelante mais aussi quatre spectacles étonnants qui viennent s'ajouter aux festivités et qui mettent à l'honneur le traditionnel Père Noël Gaulois, les arts du cirque, ou encore l'illusion et la poésie avec le spectacle L'Ile aux Voeux. "Dans un décor chaleureux, les allées du Petit Marché de Noël s'agrandissent pour accueillir encore plus de saveurs gourmandes", peut-on également lire dans un communiqué rédigé pour l'occasion.