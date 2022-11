Philippe Lacheau des années en couple avec une belle comédienne, et ce n'est pas Elodie Fontan

S'il roucoule depuis 2015 avec Elodie Fontan, avec laquelle il est devenu papa d'un petit garçon prénommé Raphaël né en décembre 2019, Philippe Lacheau a également vécu une belle histoire d'amour avec une autre actrice par le passé. Ensemble au casting du film Jour J sorti en 2017, l'acteur et Reem Kherici ont été amoureux et ont vécu une très belle relation restée depuis gravée dans leurs mémoires. Au début de sa carrière, la star du film Babysitting avait rencontré la comédienne d'origine italo-tunisienne dans les studios de Fun TV dans les années 2000. Leur histoire aurait eu lieu en 2004. Très liés, leur séparation n'a d'ailleurs pas séparé leurs chemins, bien au contraire.

Evoquant ses ex Philippe Lacheau et Stéphane Rousseau, la comédienne confiait d'ailleurs à Gala : "Je reste une bonne camarade pour eux. Et, sans vouloir donner de leçon à quiconque, il n'y a pas vraiment de raison de se détester quand on s'est aimé pendant plusieurs années". Ajoutant qu'elle les avait "profondément" aimés, elle confiait : "Je pense que je les aimerai toute ma vie. Même si l'amour prend une forme différente."

Je les aime profondément

"Je pars du principe que, quand on a aimé une personne, que l'on a des souvenirs, qu'il n'y a pas eu tromperie, se fâcher est violent. Alors c'est vrai que je reste très proche de Stéphane [Rousseau, le comédien, NDLR], Philippe ou d'autres ex. Je les aime profondément", expliquait-elle également en décembre 2017, auprès des journalistes de Closer.

Désormais mariée à Gilles Lemaire et maman d'un petit garçon né en juin 2019, Reem Kherici semble aussi très bien s'entendre avec la nouvelle chérie de son ex, Elodie Fontan. La preuve, elle continue de jouer dans les films de son ex Philippe Lacheau et avec sa nouvelle chérie notamment dans Nicky Larson et le Parfum de Cupidon (2018) et 30 Jours Max (2020).

Interviewée par le magazine Variation, Elodie Fontan avait indiqué qu'elle prenait toujours plaisir à tourner avec les acteurs et actrices sélectionnés par son amoureux, notamment Reem Kherici : "Dans chaque film, nous avons des invités, des gens que l'on apprécie. Nous sommes une bonne équipe et on aime bien s'entourer de personnes cool avec une bonne énergie", confiait-elle.