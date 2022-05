Elodie Fontan en couple avec Philippe Lacheau : elle se livre sur leur relation "pas toujours simple"

S'il est souvent dit que travail et amour ne font pas bon ménage, il existe quelques exceptions à la règle. Comme Elodie Fontan et Philippe Lacheau, deux membres de La bande à Fifi ensemble depuis 2015. Depuis leur première collaboration pour Babysitting, le cinéaste de 41 ans fait toujours appel à la comédienne, devenue sa compagne depuis. Des propositions qu'Elodie Fontan accepte sans hésiter : "J'adore ça. Dans chaque film, nous avons des invités, des gens que l'on apprécie. Nous sommes une bonne équipe et on aime bien s'entourer de personnes cool avec une bonne énergie" précise-t-elle dans le nouveau numéro du magazine Variation.

Si passer tout son temps avec son conjoint a forcément des avantages, il y a aussi des inconvénients, évidemment. Ils ne sont pas insurmontables mais demande de la patience et quelques aménagements. C'est le cas du moins pour Elodie Fontan et Philippe Lacheau : "Il y a du pour et du contre... D'arriver à se supporter toute la journée, ce n'est pas toujours simple, concède la comédienne. On doit arriver à faire une place pour chaque chose. Le travail ne doit pas empiéter sur la vie personnelle."

Séparer les deux, le couple n'y arrive pas toujours : "Parfois, on est tous les deux enclins à s'envoyer chier, à se poser des questions. (...) Laisser les problèmes de tournage devant sa porte relève du fantasme, c'est franchement impossible. Il faut se trouver des plages où l'on aère un peu son esprit et où l'on sort des soucis de tournage. (...) Ça peut devenir invivable". Elodie Fontan et Philippe Lacheau n'en sont heureusement jamais arriver là et collaborer ensemble a aussi des bons côtés : "Travailler avec son conjoint, c'est aussi avoir quelqu'un qui comprend vos enjeux et vos défis."

Elodie Fontan et Philippe Lacheau savent comment fonctionner en équipe pour que tout se déroule au mieux et que leur vie de famille n'en pâtisse pas. Surtout que depuis décembre 2019, le couple a agrandi la famille. L'actrice a mis au monde leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi d'appeler Raphaël. L'histoire ne dit pas si leur babysitting se passe mieux qu'au cinéma.