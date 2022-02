Philippe Lacheau amoureux : confidences sur son couple avec Elodie Fontan

Le réalisateur et acteur Philippe Lacheau était l'invité de Nathalie Levy ce mardi 1er février dans l'émission En aparté sur Canal+. Ce dernier s'est confié sur sa relation avec Elodie Fontan et leur famille. Le couple est actuellement en promotion de leur nouvelle comédie Super-héros malgré lui qui sort aujourd'hui en salles.

En couple depuis 2015, les deux tourtereaux ont donné naissance à un fils, Raphaël, né en décembre 2019. L'acteur a alors confié sur Canal+ que sa compagne lui faisait prendre du recul sur son travail et lui permettait de mieux profiter de sa vie de famille : "Plusieurs fois, elle me dit de couper, en fait, parce que j'ai tendance à tout le temps réfléchir, écrire, travailler... Je travaille énormément et elle a raison de dire à un moment 'faut couper, faut profiter d'autre chose, de la vie, de tout ça'. Elle a raison. Sinon je ferais que ça, c'est une passion depuis que je suis tout petit et donc je veux la vivre pleinement et c'est vrai que des fois... Voilà quoi."

L'actrice avait confié pour Nous Deux le 1er février vouloir protéger son petit garçon des plateaux de tournages et autres réseaux sociaux. Quand il lui a été demandé si elle comptait exposer son fils, elle a répondu : "Pas pour l'instant. J'aime le fait de bien scinder vie privée et vie professionnelle pour le moment." Dans leur nouveau film, les deux amoureux ont décidé d'apporter quelques innovations au scénario, comme ils l'ont expliqué au magazine Voici du 28 janvier 2022 : "On n'avait surtout pas envie de lasser les gens... On était en couple dans Alibi.com, dans Nicky Larson, et bientôt dans la suite d'Alibi, ça fait beaucoup, explique Philippe Lacheau. Donc elle joue ma soeur et pour la partie romantique, c'est Alice Dufour qui a assuré !"

Le couple a partagé l'écran sur Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson et Super-héros malgré lui.