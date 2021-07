Pierce Brosnan : La mort tragique de sa femme et de sa fille décédées de la même maladie

Le Monde ne suffit pas (1999), Meurs un autre jour (2002), Mamma Mia! (2008)... En quarante ans de carrière, Pierce Brosnan a séduit, fait rire et ému des millions de spectateurs de cinéma. En privé, il est un homme comblé grâce à son épouse et ses enfants mais aussi meurtri suite à deux drames. L'acteur a perdu sa première femme et leur fille, emportées par la même maladie.

Pierce Brosnan a été marié deux fois. Avant d'épouser Keely Shaye Smith en 2001, il était le mari de l'actrice Cassandra Smith, morte le 28 décembre 1991. Ils s'étaient mariés onze ans plus tôt, en décembre 1980, et ont donné naissance à leur premier enfant, Sean Brosnan, en septembre 1983.

Cassandra Smith avait deux autres enfants, Charlotte et Christopher, nés de sa précédente union à Dermot Harris. Pierce Brosnan les a légalement adoptés après la mort de leur père biologique, en 1986. L'année suivante, Cassandra apprend qu'elle souffrait d'un cancer ovarien. Elle en est morte 4 ans plus tard.

Pierce Brosnan a retrouvé l'amour avec Keely Shaye Smith, puis a subi une deuxième perte. En 2013, Charlotte, la fille qu'il avait adoptéz, meurt à son tour d'un cancer des ovaires. Le comédien avait annoncé la terrible nouvelle lui-même, dans un communiqué sur lequel il précisait la date et l'heure du décès. "Le 28 juin à 14h, ma fille chérie Charlotte Emily s'en est allée pour une vie éternelle après avoir succombé à un cancer de l'ovaire. Charlotte a combattu le cancer avec grâce, humanité, courage et dignité. Nos coeurs sont lourds de la disparition de notre magnifique et chère fille", écrivait Pierce Brosnan. Elle avait 41 ans.

"Je ne peux plus regarder le verre à moitié plein, croyez moi. Il y a une ombre mélancolique qui m'accompagne à chaque instant", avait ensuite confié Pierce Brosnan au magazine Esquire. Cette ombre n'empêche pas le héros de Mamma Mia! Here We Go Again (2018) de profiter de la vie et de sa famille. Sur Instagram, où il compte près de 2 millions de followers, Pierce Brosnan ne manque jamais une occasion de déclarer son amour à son épouse Keeley ou d'exprimer son admiration pour leurs deux garçons, Dylan et Paris (24 et 20 ans).