Pierre Deladonchamps : "Si c'était tombé pendant un battement de coeur...", ce jour où il a frôlé la mort

Le Fils de Jean, film dramatique franco-canadien réalisé par Philippe Lioret, sera diffusé ce soir à 21h10 sur France 3. L'occasion d'évoquer Pierre Deladonchamps, l'acteur principal de ce long-métrage. Un ancien lauréat du César (il avait remporté celui du meilleur espoir masculin en 2014 pour sa performance dans L'Inconnu du lac, ndlr), qui a échappé au pire étant enfant.

En effet, comme l'expliquait en octobre dernier Libération qui était parti à sa rencontre, "celui qui a été amoureux de Sabrina en CM2" et "qui a passé ses vacances d'enfance dans un camping-car 'tout pourri' baptisé 'Totor'", s'était "électrocuté le doigt quand il était gamin en voulant changer toutes les ampoules de sa chambre". "Le médecin a expliqué que si la décharge était tombée pendant un battement de coeur j'aurais pu mourir mais c'était un silence", avait raconté le natif de Nancy pour le quotidien.

Papa d'une actrice en devenir

Un entretien au cours duquel Pierre Deladonchamps s'était également confié sur son frère, qui s'était suicidé à l'âge de 26 ans. Il l'avait notamment qualifié de "génial" et de "très drôle". Compositeur et musicien de profession, son frère avait laissé à sa famille une quarantaine de textes dont certains chantés par Pierre Deladonchamps en 2005 en première partie de Jacques Higelin. À noter qu'il était aveugle. Mais ce n'était qu'un "détail" pour l'acteur, et non "un problème".

Un drame que Pierre Deladonchamps pensait pouvoir tenter d'oublier grâce au cinéma. Mais il se "sent finalement davantage soigné par le fait d'être parent qu'acteur", lui qui vit aujourd'hui "seul avec ses deux enfants en garde alternée". Son ainée veut suivre ses traces en devenant elle aussi actrice. Elle vient d'ailleurs "de tourner dans son premier film".

Libération précisait également qu'aux côtés de son désormais défunt frère, l'acteur "a grandi avec son père qui travaillait dans le social, sa mère, institutrice, et trois autres enfants recueillis après le décès de leurs parents dans un accident de voiture".