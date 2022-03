Pierre Papadiamandis est mort, Eddy Mitchell perd son compagnon de route

Pierre Papadiamandis est mort a appris Purepeople.com. Son décès est survenu ce mardi 22 mars 2022, dans un hôpital parisien. L'artiste, né à Paris mais d'origine grecque, était âgé de 85 ans. Il était un fidèle compagnon de route du chanteur Eddy Mitchell.

L'oeuvre musicale de Pierre Papadiamandis lui survivra puisqu'on devait au défunt pianiste et compositeur pas moins de 250 chansons ! C'est dans les années 1960 que sa carrière avait pris son envol par le biais de sa rencontre avec Eddy Mitchell, lequel lui avait proposé d'intégrer son orchestre pour jouer au piano la chanson Toujours un coin qui me rappelle à Bobino. Après cela, Pierre Papadiamandis avait proposé au chanteur la composition du titre J'ai oublié de l'oublier, qui marquera le début d'une collaboration artistique de 50 ans souligne Nostalgie ! On lui doit ainsi deux des plus gros tubes de la carrière d'Eddy : La Dernière Séance et Couleur menthe à l'eau.

Ils travailleront ensemble sur de multiples projets, comme le disque Jambalaya, enregistré en 2006. Un album qui avait mené Eddy Mitchell en studio à Los Angeles pour retrouver son ami Johnny Hallyday avec lequel il partageait le titre On veut des légendes. Cette entente artistique, qui avait fait de Pierre Papadiamandis le "double musical" du crooner, s'était poursuivie jusqu'au bout puisqu'ils ont travaillé ensemble sur Country Rock, le 39e et dernier disque à date d'Eddy Mitchell, paru en novembre 2021.

Interrogé par Le Parisien l'an dernier, en pleine promo, le chanteur déclarait alors : "Je n'ai pas travaillé qu'avec lui, bien sûr, mais je n'ai jamais envisagé un album sans lui. On a toujours envie et besoin de travailler. Cela nous booste, on ne voit pas le temps passer. Sans Pierre, je n'aurais jamais fait cette carrière (...) Le truc de Pierre, ce sont les chansons lentes. Et il est extrêmement perfectionniste, toujours à la recherche du morceau parfait." Nul doute qu'il est aujourd'hui endeuillé par la mort de son ami.