Eddy Mitchell toujours affecté par la mort de Johnny : il flingue les hommages de Laeticia Hallyday

Johnny lui manque

Interrogé par Le Parisien en mai 2018, Eddy Mitchell avait confessé tout son chagrin suite à la mort de son ami. "Il me manque. Mais je me souviens des rires, et il y en a eu ! Et je garde le souvenir d'un mec costaud, un mec vivant. (...) On s'est connus gamins et on ne s'est plus quittés", avait-il indiqué. Et de poursuivre, non sans regret : "Moi, je rêve que je suis avec Johnny à Saint-Tropez, et il me propose de venir à un bal costumé. Je passe chez lui et il est habillé en mousquetaire. Il me dit : 'J'ai le même costume pour toi.' Et là, le rêve s'arrête parce qu'on s'engueule, je ne veux pas m'habiller en mousquetaire, mettre un grand chapeau, des plumes..."