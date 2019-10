Plus belle la vie : Un acteur du Miel et les abeilles au casting

Après avoir fait une apparition dans Les Mystères de l'amour dans la peau de son personnage phare du Miel et les abeilles Johnny, à l'occasion du mariage de Fanny et Christian, l'acteur Cyril Aubin fera le show dans une autre série culte.

Selon le site PBLV-plusbellelavie.fr, l'acteur de 50 ans apparaîtra dans Plus belle la vie (France 3) dès la fin du mois d'octobre. Il n'incarnera malheureusement pas un personnage récurrent. Il a en effet été choisi pour interpréter un responsable de maintenance dans une usine de textile, le temps de quelques épisodes.

Après avoir joué les guests dans Hélène et les garçons et Le Miracle de l'amour en 1993, il avait décroché le rôle de Johnny dans Le Miel et les abeilles l'année suivante. En 1995, c'est dans Les Nouvelles Filles d'à côté qu'on l'avait retrouvé dans le rôle de Benoît, le neveu de Marc (Thierry Redler). Sa carrière ne s'est jamais terminée. Il a également joué dans le téléfilm La Bicyclette bleue (2000), Sections de recherches (2008 et 2011), Scènes de ménages (2013) ou encore dans Dix pour cent (2018). En parallèle, il a évolué sur les planches et fait des doublages.

Son ancienne partenaire de jeu Mallaury Nataf a quant à elle fait son retour dans Les Mystères de l'amour le mois dernier après treize ans d'absence. Elle a repris son rôle de Lola, la cousine Hélène Girard, jouée par Hélène Rollès.