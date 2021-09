Plus belle la vie : Un acteur est mort, les stars de la série en deuil

La nouvelle est tombée comme un coup de massue pour tous les fans inconditionnels de la série à succès Plus belle la vie. Personnage récurrent dans le rôle d'un policier du commissariat de Marseille, Eric Vastine est décédé le 1er septembre 2021. Ses collègues et amis de la série ont décidé de lui rendre un bel hommage sur les réseaux sociaux.

Présent sur les plateaux du soap à la française depuis 2013, Jérôme Bertin a été l'un des premiers à évoquer la mort de l'acteur. "C'est une des silhouettes que tous les fans de Plus belle la vie connaissent. Pour nous, c'est une voix douce, posée, un regard et un sourire bienveillants, et avant tout un ami discret et toujours classe, un père un vrai qui s'en va. Salut mon pote. J'espère que tu es parti retrouver les fonds marins de Marseille dont tu étais tombé amoureux il y a 20 ans", écrit-il dans un vibrant message déjà liké plus de 1 000 fois et qui s'accompagne d'une capture d'écran du regretté Eric sur le tournage de Plus belle la vie.