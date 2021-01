Plus belle la vie : Une ex-actrice de la série pose entièrement nue

Dans Plus belle la vie, les téléspectateurs ne comptent plus les départs, retours et arrivées de nouveaux personnages. En ce début janvier 2021, les fidèles du célèbre feuilleton de France 3 doivent faire avec le départ de Samia Nassri, interprétée par Fabienne Carat. Quelques temps plus tôt, une actrice avait déjà quitté la série : Athéna Zelcovich. Aujourd'hui, celle qui interprétait Jenny Chavez au Mistral surprend ses fans en posant nue sur les réseaux sociaux.

Lundi 4 janvier 2021, la jolie brune aux yeux bleus partage une nouvelle photo sur son compte Instagram. Dessus, elle prend la pose le regard rivé vers l'objectif, cheveux détachés et bouche entrouverte. Mais ce qui attire le plus l'oeil, c'est son corps, entièrement nue. Athéna Zelcovich se dévoile de face, sans lingerie ni vêtements, ses bras cachent sa poitrine. Un cliché issu d'un shooting avec une photographe professionnelle et qui plaît à ses plus de 11 500 followers sur le réseau social de partage d'images.