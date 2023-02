Promo immanquable sur ces jeux Playmobil Family Fun

Achetez ce jeu Playmobi Family Fun valisette pique-nique en famille sur Amazon pour 18,95 €

C'est mercredi, les enfants n'ont pas école cet après-midi. Pour fêter ça, maman Playmobil décide d'emmener sa petite tribu au parc pour un délicieux pique-nique en famille. C'est à vélo que la grande de la famille se déplace. Elle accompagne sa maman qui emmène le petit dernier au parc en poussette. Son énorme jouet suspendu en forme de fleur permet de le garder sage tout le trajet. Une fois arrivés, il est temps d'installer la belle couverture jaune. La famille a jeté son dévolu sur un beau coin de verdure avec un arbre rempli d'oiseaux et des fleurs partout. La petite fille s'amuse avec son ours et sa poupée pendant que la cheffe de famille donne le biberon au bébé. Une fois le lait terminé, c'est le moment de passer à table pour le reste de la tribu. Quelles sont les gourmandises qui attendent la mère et sa fille ?

3. Profitez d'une promo maxi de 27 % sur ce jeu Playmobil Family Fun pataugeoire avec bain à bulles

Si les enfants attendent le retour de l'été avec autant d'impatience, c'est aussi et surtout pour pouvoir se baigner. Parce que s'amuser dans l'eau, il n'y a rien de mieux d'après eux. Ils sont capables de passer des heures à patauger sans jamais s'ennuyer. Mais nous sommes malheureusement en plein hiver, et cette perspective paraît si loin pour votre petit. Il pourra en revanche en avoir un avant-goût avec ce jeu Playmobil Family Fun pataugeoire avec bain à bulles. Sa réduction sur Amazon est en plus extra. Il est ainsi affiché à 23,90 € contre 32,62 € auparavant. C'est donc une promo magique de 27 % qui vous est proposée ici. Un jeu Playmobil pour moins de 25 €, c'est une occasion à ne pas manquer.

Un bassin avec toboggan et un jacuzzi