Quentin Dehar est mort : le sosie français de Ken s'est suicidé

Triste nouvelle ce mardi 3 septembre 2019. Quentin Dehar, connu pour être le sosie français de la célèbre poupée Ken après avoir subi plus de cinquante opérations de chirurgie esthétique pour 50 000 euros, est mort. Le jeune homme, qui avait été aperçu dans plusieurs émissions de télé, se serait suicidé le jour de son anniversaire, le 2 septembre. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités du petit écran lui ont rendu hommage.

"Tu as décidé de partir, le jour où tu es né, j'ai pas besoin d'en dire plus ou raconter ce que j'ai vécu avec toi pour te rendre hommage ! Toi tu le sais, tu ne m'as pas dit au revoir, petit con", écrit Ludivine Birker, ex-candidate des Princes de l'amour (W9), en légende d'une photo d'elle accompagnée de Quentin Dehar. Puis, en story, elle a ajouté : "Triste anniversaire de te donner la mort en ce jour, jusqu'au bout, tu auras fait des folies."

Dans la foulée, Anastasia Doll, qui a elle aussi eu recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à la poupée Barbie et qui est une très bonne amie du jeune homme, s'est exprimée. En story sur Instagram, elle a rendu hommage à son Ken : "Aujourd'hui était ton anniversaire, je suis dévastée. On était comme frère et soeur, beaucoup de disputes, mais tellement d'amour entre nous. Je suis tellement triste de notre dernière dispute et de ne pas avoir pu te dire au revoir... Repose en paix." Quelques mots suivis de vidéos souvenirs du duo.