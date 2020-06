Raphaël Varane intime : rare et sublime photo de son mariage avec Camille Tytgat

Déjà cinq années que Camille Tytgat et Raphaël Varane se sont mariés. Le 20 juin 2015, les amoureux se disaient "oui" devant la mairie du Touquet. Si on avait pu découvrir plusieurs photos de cette cérémonie française, célébrée dans la plus stricte intimité de leurs deux familles, on était loin de se douter que le couple avait eu droit à une deuxième cérémonie...

Pour célébrer leurs noces de bois, le footballeur a dévoilé sur Instagram une photo inédite de leur grand jour, le samedi 20 juin 2020. Tous deux vêtus de blanc sur une plage paradisiaque, Raphaël Varane et Camille Tytgat, en robe de mariée, s'embrassent. "Il y a cinq ans... Joyeux anniversaire de mariage !", légende-t-il. Un décor digne de la Polynésie française, qui laisse penser que les amoureux se seraient bel et bien mariés à deux reprises.

"Se retrouver à la mairie et à l'église m'a plus stressé que de jouer devant 80 000 personnes. Je voulais éviter le côté people et juste être avec nos proches. On était 130", avait confié Raphaël Varane au sujet de son mariage, sans parler d'un voyage à l'autre bout du monde avec sa belle, au Journal du dimanche en septembre 2015.