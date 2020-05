Raphaël Varane bientôt papa pour la 2e fois : sa belle Camille est enceinte

Amoureux discrets et de longue date, Raphaël Varane et Camille Tytgat se sont mariés le 20 juin 2015 au Touquet dans une ambiance "sympathique et familiale" que le footballeur avait par la suite décrite lors d'un entretien avec Le Journal du dimanche. "Se retrouver à la mairie et à l'église m'a plus stressé que de jouer devant 80 000 personnes. Je voulais éviter le côté people et juste être avec nos proches. On était 130. Finalement, les gens autour étaient très heureux de nous voir. Après, j'ai dansé toute la nuit. Ma famille a halluciné, elle ne m'avait jamais vu comme ça. Je ne suis pas mauvais danseur, simplement timide. Mais une fois lancé, difficile de m'arrêter !", avait notamment confié le joueur du Real Madrid et champion du monde 2018.