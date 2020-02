Rebecca Hampton : Émue, elle évoque ses premiers pas dans Plus belle la vie

Le tout premier épisode de Plus belle la vie (France 3), c'était le 30 août 2004. À l'époque, personne, pas même les acteurs engagés, ne pensait que la série serait toujours diffusée plus de quinze ans plus tard. Comédienne de la première heure, Rebecca Hampton, alias Céline Frémont, se souvient avec émotion de ses premiers pas dans le célèbre décor du Mistral. Des souvenirs qu'elle a accepté de confier à nos confrères de Télé Loisirs.

Au départ, ils étaient quinze, quinze acteurs "originaux". Avant le début du tournage, la belle blonde de 46 ans raconte avoir eu droit à "une semaine d'immersion à Marseille, afin de visiter les plateaux, rencontrer les collègues et découvrir la ville". Mais alors que le groupe arrive enfin dans les fameux studios contenant le décor de la série, Rebecca Hampton confie avoir fondu en larmes. "On avait attendu longtemps pour le voir (...). J'avais emmagasiné tellement de choses durant cette semaine qu'en rentrant chez moi, j'ai dormi de 22h à 16h le lendemain après-midi ! On ne savait pas ce qu'on allait vivre, mais on savait qu'on commençait une aventure extraordinaire !", explique-t-elle au média.

Même son de cloche du côté de Serge Dupire, alias Vincent Chaumette, qui se souvient de sa toute première scène : "C'était dans la cour des Marci, il y avait l'escalier qui menait à mon loft et une porte qui donnait sur l'atelier de couture de Charlotte [Hélène Médigue, NDLR]. J'étais aussi le premier à tourner en extérieur avec Aurélie Vaneck [Ninon]. On filmait deux jours dehors en une semaine, contre neuf en deux semaines désormais. Mon Dieu, que tout a changé !"

En effet, en quinze ans, les choses ont bien changé. Si la série narrait initialement le quotidien simple de monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, le Mistral croule sous les rebondissements. Entre meurtres, adultères, conflits politiques et sujets sociétaux très sérieux, le célèbre quartier fictif de Marseille est méconnaissable.

Cécilia Hornus, alias Blanche Marci, faisait elle aussi partie du groupe de départ. "J'étais en stress maximal pour remplir tous mes objectifs ! Aujourd'hui, Plus belle la vie fait partie de mon ADN et je considère Blanche comme l'une de mes meilleures amies", affirme la jolie brune de 56 ans.

Au vu du succès encore bien prononcé de la série, les fans pourront encore suivre les aventures de leurs personnages favoris pendant encore quinze ans !