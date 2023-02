Recap des 5 bons plans qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Le tapis de salon shaggy

Si vous ne connaissiez pas les tapis shaggy, sachez qu'il s'agit du modèle le plus recherché et prisé du moment. Ce terme, dérivé de l'anglais "shagg", signifie "poilu" et donc nous vous laissons imaginer son style confortable et chaleureux ! Surtout utilisé durant les seventies, ce tapis revient en France depuis de nombreuses années maintenant.

Le tapis de Freosen présenté ci-dessous vous offre un style sobre mais confortable et chaleureux et apportera élégance et modernité à votre salon. Une fois adopté, vous ne pourrez plus vous passer de ses poils longs et douillés ! Il a été fabriqué à partir de matériaux non-toxiques afin que vous puissiez marcher dessus pieds nus et vous y asseoir sans problème.

Des milliers de petits points en PVC durables ont été installés sur votre tapis afin qu'il puisse adhérer à votre sol sans risquer de glisser ! Vous n'aurez pas à le replacer à chaque fois que vous vous installerez sur votre canapé.

La couleur grise de votre tapis vous permet de l'accorder parfaitement à votre intérieur ! Style vintage, scandinave, ancien ou moderne, il y trouvera forcément sa place !

