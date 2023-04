Réduction folle de plus de 30 % sur ces jeux de bricolage

Achetez ce jouet en bois établi du bricoleur de Hape pour 75,64 € sur Amazon

Votre enfant vient de recevoir une nouvelle commande. Il doit créer un jouet pour enfant en bois. Il se dirige sans plus attendre vers son établi et se met au travail. Marteau, scie, tournevis, clé, étau, équerre, il dispose de tous les outils nécessaires pour réaliser l'objet. Ils sont d'ailleurs rangés bien en ordre sur les étagères. Il doit maintenant sélectionner les pièces de bois qu'il souhaite pour imaginer le modèle. Des triangles verts, des grands rectangles bleus ou des petits orange, le choix est vaste. Pour les assembler, il est équipé de vis, d'écrous, de boulons et de roues dentées colorées. À lui maintenant d'assembler tous ces éléments pour donner vie à la construction. Que le travail commence !

2. Réduction imbattable de 43 % sur cet établi Bosch N°1 de Theo Klein

En ce qui concerne les jeux de bricolage, il est possible de pousser le réalisme au maximum afin que votre enfant ait l'impression d'utiliser de vrais outils. Cela ne fera que renforcer sa créativité et son envie de s'amuser. Il se dira qu'il fait vraiment comme papa et maman, le rêve pour lui. Pour maximiser cette expérience de jeux, les marques stars du bricolage ont ainsi décliné leur gamme de produits version enfant. L'un des objets les plus réalistes est sans conteste cet établi Bosch N°1 de Theo Klein. Sa promo sur Amazon est en plus juste incroyable. Son prix chute ainsi de 193,99 € à 110,19 €. Une réduction XXL de 43 % s'offre ainsi à vous. Cette chance d'économiser plus de 80 € sur un tel produit ne se représentera pas deux fois.

Toute une gamme pour créer des véhicules miniatures