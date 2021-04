Rihanna frappée par son ex Chris Brown : "Nous nous aimerons probablement toujours"

Interviewée dans l'émission The Oprah's Next Chapter en 2013, Rihanna revenait avec émotion sur cette terrible nuit du 8 février 2009 où tout avait basculé avec son petit-ami Chris Brown. Alors qu'ils se rendaient à la cérémonie des Grammy Awards, une violente dispute avait éclaté entre eux. Battue au visage par le chanteur, de nombreuses photographies avaient été divulguées dans la presse montrant le visage de Rihanna tuméfié et couvert d'hématomes.

Quatre ans après les faits, elle confiait à Oprah Winfrey : "C'était embarrassant. C'était humiliant. J'ai perdu mon meilleur ami... tout a changé en une soirée et je ne pouvais rien contrôler". Depuis, l'artiste de 33 ans a confié avoir pardonné à son ex qu'elle considère toujours comme "l'homme de sa vie". "Nous avons à nouveau construit une confiance. Nous nous aimons, et nous nous aimerons probablement toujours. Nous travaillons à nouveau sur notre amitié et nous sommes redevenus des amis proches. C'est étrange parce que je l'aime toujours. Je pense que c'est l'amour de ma vie. Il a été le premier".

Plus récemment, en septembre 2020, Riri avait de nouveau évoqué Chris Brown dans le podcast SuperSoul Conversations. Une fois encore, elle dévoilait l'amour inconditionnel qu'elle ressentait encore pour le papa de Royalty et d'Aeko. "Je pense qu'il était l'amour de ma vie. Il a été mon premier amour. Et je vois qu'il m'a aimée de la même façon... Ce n'est même pas à propos de nous ensemble. Je l'aime vraiment. Donc le principal pour moi, c'est qu'il soit en paix. Je ne suis pas en paix s'il est un peu malheureu, ou s'il est encore seul", expliquait-elle, pas rancunière.

Je l'ai vraiment cognée

De son coté, l'interprète du titre Excuse Me Miss avait parlé de sa violente agression envers Rihanna dans le documentaire intitulé Chris Brown : Welcome to My Life paru en 2017. Selon lui, la chanteuse était tombée sur le texto d'une de ses anciennes maîtresses, ce qui avait provoqué sa colère. "Elle s'est mis à exploser, elle a jeté le téléphone, puis elle m'a dit : "Je te déteste !" On était dans une petite Lamborghini, elle s'est mise à me frapper. Dans mon souvenir, elle a essayé de me donner un coup, mais après, je l'ai vraiment cognée. Avec le poing fermé, je l'ai tabassée et sa lèvre s'est ouverte. Et quand j'ai vu ça, je suis entré en état de choc, je me suis dit : "Putain, pourquoi l'ai-je frappée comme ça ?" confiait-il.

Pour rappel, Chris Brown risquait jusqu'à cinq ans de prison pour violences conjugales. Il n'avait finalement écopé que de 180 jours d'intérêt général. Suite à cette affaire, Rihanna et Chris Brown s'était de nouveau mis en couple en 2012 avant de se séparer en 2013. Par la suite, l'artiste était sorti avec le mannequin Karrueche Tran. Après leur séparation en 2015, la jeune femme avait demandé une demande d'ordonnance de restriction à l'encontre du chanteur et l'avait également accusé de violences conjugales.

A noter que Rihanna est ce dimanche 25 avril à l'affiche du film Valérian et la Cité des mille planètes sur TF1.