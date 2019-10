Rodrigo Alves : Son nez tombe après une énième opération

La star britannique Amy Childs, l'actrice Renee Zellweger ou encore Fidji, de l'émission La Bataille des couples... De plus en plus de célébrités font part de leur expérience de la chirurgie esthétique. Rodrigo Alves, que l'on n'arrête plus, compte plus de 70 opérations à son actif, dont 11 rhinoplasties. Seulement voilà, ce qui devait arriver arriva : le jeune homme a désormais le nez qui tombe.

Cette triste nouvelle, Rodrigo Alves l'a annoncée lui-même au Daily Mail. Le "Ken humain" (surnom qu'il doit à sa ressemblance avec la poupée du même nom) a confié sa peur au tabloïd britannique à l'approche de sa douzième rhinoplastique. La dernière en date avait eu lieu au mois de février 2019, afin d'améliorer sa respiration et devait lui permettre de lancer sa carrière de chanteur.

"Les résultats de cette opération étaient très positifs au début, mais maintenant je vais devoir en subir une autre parce que [mon nez] tombe et, pour être honnête, j'ai peur, a révélé Rodrigo. Chaque opération est encore plus risquée que la précédente et je suis inquiet que les docteurs ne parviennent pas à réparer mon nez définitivement."