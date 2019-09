Renée Zellweger "stupide" d'avoir fait de la chirurgie esthétique ? Elle répond

En pleine promotion pour son prochain film, Judy, Renée Zellweger a accordé une nouvelle interview à la radio américaine SiriusXM, le 10 septembre 2019. Un entretien durant lequel l'actrice de 50 ans est revenue sur les vives critiques qu'elle a essuyées sur son physique, notamment après une apparition sur tapis rouge en 2014. La star s'est notamment souvenue d'un épisode douloureux alors qu'elle était dans le métro de Londres, assise à côté de deux femmes et un homme.

"Ils parlaient d'Hollywood et de ces femmes si stupides, et surtout 'cette Renée Zellweger'... 'Comment a-t-elle pu faire ça ? Pourquoi s'est-elle fait refaire le visage avec de la chirurgie comme si de rien n'était ? Elle ne se ressemble plus.'" La principale intéressée s'est souvenue de s'être levée pour attendre l'ouverture des portes en entendant l'homme continuer de parler de sa "stupidité". "Il a levé les yeux et a dit 'Oh mon Dieu, vous êtes... C'est vous ! Oh mon Dieu, mais vous vous ressemblez !' Et j'ai dit 'Ouais, c'est fou hein ?'" La star de Chicago a alors conclu son histoire en affirmant : "Ce n'est que momentanément que vous vous dites 'Bon Dieu, c'est assez douloureux'. Mais je ne m'y attarde pas. Ça me revient à l'esprit et ça repart, je ne suis pas vraiment au courant de ce genre de choses, jusqu'à ce que quelqu'un me le rappelle. Je ne le cherche pas."

Renée Zellweger s'apprête à faire son grand retour au cinéma avec un nouveau long métrage, Judy, tout juste présenté au Festival du film de Toronto le 10 septembre. Une avant-première prometteuse puisque l'équipe du film y a reçu une longue standing ovation. Certains jugent déjà la performance de Renée Zellweger digne d'un Oscar... Judy se concentre sur l'hiver 1968, lorsque Judy Garland débarque à Londres pour se produire au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu'elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d'Oz. Elle est épuisée. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Le film sortira en France le 15 janvier 2020.