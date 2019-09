J-Lo en décolleté infini face à Tom Hanks très barbu au Festival de Toronto

Les talons ont claqué dans les rues de Venise pour la Mostra 2019, clôturée le samedi 7 septembre sur une victoire dédiée à Roman Polanski. Mais la relève est déjà très largement assurée. Le gratin du 7e art international se divise désormais entre le Festival du cinéma américain de Deauville, en France, et le TIFF, a.k.a le Festival International du Film de Toronto. Un événement qui a prévu les choses en très très grand puisqu'en l'espace d'un seul jour, les stars se sont divisées en huit projections différentes - accompagnées, bien sûr, des tapis rouges traditionnels et des tenues de gala assorties qui vont avec.

C'est la 44e fois que le monde entier s'envole en direction du Canada pour assister à cette célébration cinéphile. Le samedi 7 septembre, les petits veinards présents sur place ont pu visionner, sur grand écran, Seberg de Benedict Andrews, Knives Out de Rian Johnson, Dolemite is my name de Craig Brewer, Hustlers de Lorene Scafaria, Briarpatch de Andy Greenwald, Beautiful Day de Marielle Heller, My Zoe de Julie Delpy - cocorico ! - et le film d'animation Abominable. En l'espace de quelques heures, les red carpet auront donc vu passer les héros de cette longue liste audiovisuelle, de Jennifer Lopez en robe très décolletée, Daniel Craig, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis en passant par Tom Hanks - incroyablement barbu -, Kristen Stewart en Chanel, Jamie Dornan, Sarah Paulson ou encore Eddie Murphy.

TIFF 2019 : une récompense spéciale pour Meryl Streep

Le Festival International du Film de Toronto se terminera le dimanche 15 septembre après avoir offert au public une programmation surchargée... et survoltée. Lors de la soirée de clôture - et après la projection de Radioactive, de Marjane Satrapi - une récompense sera remise à chacun des vainqueurs, dont un TIFF Tribute Actor Award d'honneur pour Meryl Streep et l'ensemble de sa carrière. Par avance, toutes nos félicitations.