Roland Magdane marié : qui est sa femme Marie-Claude ?

Bras droit de Roland Magdanski, Marie-Claude a su conseiller son époux pour chacun de ses spectacles et de ses prestations. Une femme de caractère avec laquelle Roland a parfois quelques frictions, salutaires. "On travaille en famille, à l'ancienne. Ça nous permet de vivre ensemble. En même temps c'est très dur de partager à la fois une vie de couple et une vie professionnelle. Mais c'est mieux que de ne jamais être chez soi. (...) Si on ne travaillait pas ensemble, je ne pense pas que ça durerait longtemps !" confiait le comédien au site Paris Normandie en 2013.

Installés depuis 2008 en Corse, les amoureux coulent désormais des jours heureux sur l'île de Beauté. Fou de son épouse, Roland partage régulièrement des clichés de sa vie avec Marie-Claude sur Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans.