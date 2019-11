Ron Perlman quitte sa femme après 40 ans de mariage pour une jeunette !

Selon TMZ, la star de la saga Hellboy, Ron Perlman (69 ans), a demandé le divorce de son épouse auprès du tribunal de Los Angeles.

Opal Stone Perlman et son époux étaient mariés depuis près de quatre décennies. Le couple, qui s'est uni le jour de la Saint-Valentin en 1981, a deux grands enfants : Blake, 35 ans, et Brandon, 29 ans. La dernière photo du couple date d'avril 2018.

Il est probable que le couple ait vacillé à cause d'une tromperie. Le 15 mai 2019, l'acteur de Sons of Anarchy a été surpris en train d'embrasser Allison Dunbar, rencontrée durant le tournage de la série StartUp. Le duo sortait alors de chez Alexander Steakhouse à Pasadena, en Californie, après avoir dîné en tête à tête. Quelques jours plus tard, ils ont été aperçus en train de balader Nigel, le chien de Ron, et ceux d'Allison, Ernie et Sassy Pants.

Selon les documents que TMZ s'est procurés, le couple Perlman est séparé depuis le 10 mai 2019, cinq jours avant que soient prises les fameuses photos avec Allison. Par ailleurs, la fille de Blake et Allison semblent être proches : En février 2018, elle avait partagé une photo d'eux trois en train de dîner au restaurant.