Ronan Keating bientôt papa pour la 5e fois : Sa femme Storm est enceinte

C'est avec une grande fierté que Ronan Keating et sa femme Storm ont annoncé la naissance à venir de leur deuxième enfant. Déjà parents du petit Cooper qui fêtera ses trois ans en février, ils accueilleront bientôt une nouvelle tête blonde. De son côté, l'ancien Boyzone est papa de trois "grands enfants", Jack (20 ans), Marie (18 ans) et Ali (13 ans) – tous nés de sa précédente union avec le mannequin Yvonne Connolly.

Le chanteur irlandais de 42 ans remet le couvert alors que le couple avait décidé de ne plus avoir d'enfant à cause de leurs emplois du temps très chargés. Invitée au Loose Women, un talk show britannique, Storm avait confié que son mari "n'était pas sûr de vouloir un autre enfant et que c'était très dur", elle qui a "toujours envisagé en avoir plusieurs" et qui est issue "d'une grande famille".

Son voeu a été exaucé comme on peut le voir sur la photo postée sur Instagram. On peut voir le petit Cooper embrasser le ventre rebondi de sa maman. Elle porte un bonnet noir et l'enfant une doudoune rouge. La mention "Un autre Keating en chemin" ne prête pas à confusion : la famille s'agrandit !

De son côté, le chanteur a évoqué cette grossesse dans Good Morning Britain. "Nous sommes enceintes, nous allons avoir un bébé !" Et quand l'animateur s'étonne de l'emploi du pluriel, il répond : "Certains matins, je me lève et j'ai l'impression que je suis enceinte !"

Les deux tourtereaux qui se sont mariés il y a quatre ans, se sont rencontrés sur le tournage de l'émission The Voice UK, dont Storm est l'une des productrices. Le couple, qui ne s'est plus quitté depuis, file le parfait amour.