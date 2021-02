Russell Tovey (Looking) gay : son père voulait le "guérir" avec un traitement médical

Etape très souvent difficile, le coming out des LGBT ne se passe pas toujours très bien, la faute à des siècles de préjugés, le poids des religions ou des sociétés. L'acteur Russell Tovey en a fait l'amère expérience, lui qui avait annoncé à 18 ans à ses parents qu'il était homosexuel. Son père, qui avait peur que sa vie ne soit un enfer, avait alors voulu se tourner vers la médecine pour lui venir en aide...

Interrogé par le Sunday Times Magazine, l'acteur vu dans les séries Looking, Quantico et Years and Years a ainsi déclaré : "Je ne crois pas que mes parents étaient homophobes. Ils ne connaissaient personne de gay ou personne qui avait un enfant gay. Ils n'avaient rien à quoi se raccrocher. Mon père pensait que l'homosexualité pouvait être guérie. Il avait peur de ce que ma vie pourrait être. Pour lui cela voulait dire prendre une route semée d'embûches et de malheurs (...). C'était avec amour qu'il voulait corriger ce qui apparaissait comme une faiblesse, il voulait m'entourer de coton pour me protéger."

La mère de l'acteur, Carole, a ajouté à propos de son mari : "Il disait : 'On va lui faire subir un traitement hormonal.' Il avait du mal à voir que Russ était heureux et qu'il fallait qu'on l'accepte. George a eu beaucoup de mal avec ça. Il lui a fallu trois ans pour accepter. Je pense que c'était lié à la notion de fierté, à l'idée qu'on se fait de ce que doit être un homme. Il croyait que quelque part nous avions rendus Russell gay." De quoi faire ressentir de la peur et de la honte à son enfant. Dans divers pays, il existe d'ailleurs encore des thérapies de conversation supposées permettre de changer l'orientation sexuelle d'une personne. Une atrocité bien évidemment inutile et moyenâgeuse.