Sam Jaeger (Why Women Kill) : Infidèle à l'écran... exemplaire dans la vraie vie

C'est le dernier bijou du créateur de la série Desperate Housewives. Why Women Kill est désormais diffusée sur M6, qui dévoilera jeudi 7 mai 2020 les épisodes 8 et 9 de la fiction américaine. Pour les retardataires, la série raconte l'histoire de trois femmes, à trois époques différentes. Leurs histoires ont toutes le même décor : une seule et même maison. Ces femmes ont un autre point commun, puisque leurs maris respectifs sont tous infidèles.

Parmi ces hommes, on retrouve l'acteur Sam Jaeger, qui mène en réalité une vie bien rangée de père de famille. Il a d'ailleurs rencontré son épouse, Amber Marie Mellott lorsqu'il était encore à l'université, en 1999. Amber et Sam se connaissaient, mais n'étaient jamais sortis ensemble puisqu'elle était déjà mariée et mère d'une petite fille avant même d'obtenir son diplôme.

Après l'université, la carrière de Sam Jaeger a décollé avec son rôle dans New York, police judiciaire. Divorcée, Amber avait elle aussi décidé de se lancer dans la comédie. C'est là qu'ils se retrouvent enfin. Ils finiront par se marier le 25 août 2007.

La jolie brune avait ensuite joué dans la comédie Take Me Home, réalisée par son mari et sorti 2011. Dans une interview au Huffington Post, l'acteur de 43 ans expliquait que le tournage avait affecté leur récent mariage. "Le film aurait dû nous mener au divorce. Ce n'était certainement pas facile de le faire. Heureusement notre mariage est sauf. Ça a été très stressant parfois et une épreuve pour un couple qui s'est marié il y a moins d'un an", expliquait-il.

Sam Jaeger et Amber Marie Mellott sont à la tête d'une famille de quatre enfants. Ensemble, ils ont accueilli deux fils, Redford (né en 2014), August (né en 2010) et Calvin Ernest (3 ans). On ignore en revanche l'année de naissance d'Aubrey, la fille d'Amber.