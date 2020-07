Scandale à la Comédie-Française : Marie, l'étudiante qui accuse, vit un enfer

Briser l'omerta, aujourd'hui encore, a un prix : pour avoir eu le courage de dénoncer publiquement, photos et détails glaçants à l'appui, les violences dont elle a été la victime, des mains d'un acteur de la Comédie-Française "à la réputation de mec dangereux" dont elle tait l'identité, Marie Coquille-Chambel le paie à présent. Sur le compte Twitter ("Plain Chant", @chant_plain) que la jeune femme utilisait précédemment pour partager sa passion pour le théâtre, une passion qu'elle développe également à travers une chaîne YouTube, une autre voix a pris vendredi 3 juillet 2020 la parole et sa défense.

"Marie Coquille-Chambel, étudiante de 21 ans, a dénoncé des faits de violence qu'elle a subis de la part d'un comédien de la Comédie-Française. Elle a porté plainte et l'affaire est désormais entre les mains de la police et de la justice", commence par synthétiser l'avocate Agnès Tricoire, dont on déduit qu'elle représente les intérêts de la plaignante.

La magistrate désigne ensuite les deux formes de harcèlement et d'intimidation dont elle est la cible depuis ses révélations, entre d'une part l'injonction - notamment d'"une certaine presse" - de révéler l'identité du mis en cause et d'autre part "les auteurs de commentaires haineux à son encontre", qui "seront poursuivis". Me Tricoire détaille ainsi : "Elle a fait l'objet, sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle a également dénoncé une partie des faits, d'un harcèlement exigeant qu'elle révèle le nom de l'auteur de ces violences. Elle est également assaillie de la même demande de la part d'une presse qui ne semble pas au fait des principes qui gouvernent ce type de situation. Il ne lui appartient pas de révéler ce nom. Marie Coquille-Chambel se bat courageusement, en son nom et au nom de toutes les femmes, pour dénoncer ces violences et encourager les victimes à porter plainte, quelque soit leur statut, leur milieu social et ceux de leurs agresseurs. Les auteurs de commentaires haineux à son encontre seront poursuivis, comme le seront ceux qui croient possible, souvent courageusement abrités (croient-ils) derrière l'anonymat, de faire l'apologie de la violence faite aux femmes. Nous sommes en 2020. Cette violence ne passera plus, nulle part."