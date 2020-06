Comédie-Française : un acteur accusé de violences, photos et témoignage glaçants

Impossible de se taire face à de telles accusations.

Marie, une jeune femme étudiant à la Sorbonne qui travaille sur le thème de la diversité au théâtre et qui a lancé une chaîne YouTube sur le théâtre ("Plain Chant"), a révélé dans la soirée du lundi 29 juin 2020 avoir été frappée à plusieurs reprises par un acteur de la Comédie-Française.

La jeune femme a choisi de livrer son témoignage glaçant sur Twitter, photos à l'appui. "Aujourd'hui j'ai été porter plainte contre un acteur de la Comédie-Française pour 'violences habituelles sur une personne vulnérable n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours'. Ma plainte n'a pas été reçue en entier, je retourne au commissariat demain", a-t-elle d'abord écrit. Marie a ensuite détaillé les dates des agressions dont elle a été victime : "J'ai été frappée le 6 mars, le 26 mars et le 2 mai. Coups de poings au visage, dans les côtes, dans le dos quand j'étais à terre, coups de livres, de chaussures. Il m'a tirée par les cheveux dans tout son appartement. Il m'a jetée au sol. Il a tenté de m'étrangler."

Tu veux pas que je filme ton assassinat ?

La jeune femme a ensuite retranscrit les preuves audio qu'elle dit avoir en sa possession, contenant notamment des menaces de mort : "Pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Tu vas voir comme c'est beau la vie quand tu vas la perdre. Tu vas regretter pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Dégage. Profite de tes derniers instants. Tu veux pas profiter ? Parce que tu n'aimes toujours pas la vie ? Tu vas l'aimer quelques instants seulement alors, tant pis. Fais ce que tu veux." "Tu veux pas que je filme ton assassinat ? Comme ça tout le monde saura ce qu'il s'est passé, pas comme pour Bertrand Cantat. Il y aura moins de doutes. J'ai très envie que tu meurs." "Déshabille-toi je te dis, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vas aller me chercher après un calmant sinon tu vas finir avec tellement de bleus..."

Marie a indiqué que l'homme en question est connu pour être dangereux et pense qu'elle n'est probablement pas la seule victime : "S'il y a d'autres victimes, d'autres témoignages pour que ma parole soit entendue, s'il vous plaît, contactez-moi. Il m'a menacée professionnellement. Il a cherché à contacter ma famille et mes amis pour se dédouaner et me diffamer."

Avec son témoignage, la jeune femme souhaite "briser l'omerta dans le théâtre" et refuse "qu'une autre puisse subir de telles violences de la part d'un homme, qu'importe son influence et sa notoriété". Laissant ainsi entendre que l'individu incriminé est une personnalité reconnue du métier...