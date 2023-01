Secret Story : Un candidat emblématique disparaît mystérieusement, grosse inquiétude pour ses proches...

En 2016, Jaja (de son vrai nom Jawad Moussaoui) se fait connaître en participant à la dixième saison de Secret Story. Rapidement, le jeune homme gagne le coeur des téléspectateurs grâce à son humour piquant et son caractère bien trempé. Mais depuis quelques années déjà, Jaja se fait bien plus discret. Néanmoins actif sur Instagram, l'ancien candidat de télé-réalité garde un contact quotidien avec sa communauté. Mais depuis quelques jours, son compte a disparu et le jeune homme ne donne plus de nouvelles...

Très inquiets de ce soudain silence, les proches de Jaja ont alerté sur sa disparition. D'après les informations recueillies par nos confrères de Public, celui qui fait désormais carrière dans la coiffure se serait envolé pour Dubaï afin d'y commencer une toute nouvelle vie. Sur place, il aurait décroché un poste prestigieux dans un célèbre salon de coiffure des Émirats Arabes Unis, très prisé par les stars du monde entier. Mais à la surprise générale, le jeune homme a totalement disparu depuis le réveillon du jour de l'An... Cela va donc faire 15 jours que sa famille et ses amis sont sans nouvelles de lui, d'autant plus que ses réseaux sociaux ont été supprimés et que sa ligne téléphonique a été coupée...

Un mystère inquiétant

Au jour d'aujourd'hui, personne n'a réellement communiqué sur cette soudaine disparition. Le mystère reste donc entier et Jaja pourrait être n'importe où !

Pour rappel, Jaja avait été chroniqueur pour le Mad Mag juste après sa sortie de Secret Story. Puis, il a intégré le casting de plusieurs saisons des Anges où il s'est notamment lié d'amitié avec la belle Ayem Nour. Enfin, en 2020, il s'est fait remarquer dans l'émission Incroyables Transformations après avoir relooké l'un de ses proches !

Sur son compte Instagram, Jaja communiquait régulièrement sur sa perte de poids. Très motivé, le jeune homme n'hésitait pas à afficher sa silhouette afin de faire des comparatifs. En mai 2020, il révélait ainsi avoir encore 10 kilos à perdre : "Je suis content. Objectif encore 10 kilos (à perdre, ndlr). Si je ne craque pas...", affirmait-il alors en stories. Espérons qu'il ne lui soit rien arrivé...