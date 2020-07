Sophie Brafman (Télématin) maman : elle a donné naissance à un petit garçon

Sophie Brafman, la journaliste mode de Télématin (France 2), a donné naissance à son enfant. Simon est né le 9 juillet 2020, à 9h29. Une annonce faite sur Instagram le 13 juillet 2020.

Sur le célèbre réseau social, la jeune femme a posté une photo du pied du petit garçon. Son bracelet de naissance indique le jour et l'heure de sa naissance, mais c'est en légende de cet instantané que Sophie Brafman en a dit plus. "Te voilà dans le moins pire ou le meilleur des mondes possible ! Qu'importe, je n'en connais pas d'autre, alors il te faudra composer avec celui-ci. Tu verras, il a beau être très perfectible, on y est pas si mal. Aujourd'hui, nous rentrons à la maison pour une longue aventure, sans monde d'emploi ni recette, entamée il y a 15 ans avec ton grand frère. Un chemin loin d'être terminé... Bienvenue Simon !", a-t-elle écrit. La journaliste a ensuite remercié les soignants de l'hôpital Foch, situé à Suresnes en région parisienne, où elle a accouché.

Comme nous l'apprend cette publication, Simon est donc le deuxième enfant de la chroniqueuse. Tout juste savait-on depuis l'an dernier que la journaliste, très discrète sur sa vie privée, était très amoureuse de son compagnon. D'ailleurs, le couple s'est remarié en juin 2019. "C'est une vraie question parce que la mariée peut mal le prendre ! Je ne sais pas si vous avez une cérémonie de prévu bientôt, mais moi, dans deux heures, je me marie. Oui oui, c'est vrai, je vous le dis, je vous l'annonce comme ça", avait-elle lâché à Sophie Davant qui demandait lors de l'émission si cela se faisait en tant qu'invité de venir à la cérémonie habillé en blanc. Le 24 juin de cette même année, elle avait ensuite publié une photo de son remariage.

Heureuse en amour, Sophie Brafman avait parlé d'elle en 2018, car elle avait été draguée par Kendji Girac en direct dans l'émission.