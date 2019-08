Sophie Davant sans maquillage : Photo au naturel et en micro short

En vacances en Bretagne depuis plusieurs semaines,Sophie Davant partage régulièrement des photos de son séjour sur son compte Instagram. Lorsqu'elle ne fait pas un tour en bateau ou ne visite une citadelle, la célèbre animatrice se dévoile 100% naturelle.

Lundi 12 août, la femme de 56 ans a épaté ses followers. Elle a publié une photo d'elle habillée d'un simple micro short et d'un débardeur très échancré et a pris la pose sans maquillage et décoiffée. Un look bien loin de celui qu'on lui connaît sur les plateaux de tournage. Et force est de constater que la star d'Affaire conclue est magnifique. Les admirateurs de la star n'ont d'ailleurs pas manqué de la complimenter en commentaire du post.

Loin d'être complexée par son âge ou par l'absence d'artifices, la présentatrice s'est amusée de ce look qu'elle qualifie elle-même de "sauvage". "On est loin du maquillage de studio !!! Quant à la coiffure, n'en parlons pas ! Allure sauvage... ", a-t-elle écrit en légende de la fameuse photo.