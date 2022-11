Soulagez votre quotidien grâce à l'aspirateur-robot Midea S8+ à -60%

Les tâches ménagères, la galère de l'aspirateur sous les meubles et dans les moindres recoins ? C'est fini ! Avec l'aspirateur-robot Midea S8+, en effet, tout devient plus simple : lauréat de nombreux prix dans différents concours de design à travers le monde, l'aspirateur doté de merveilles de technologie va vous rendre la tâche bien plus facile.

Et notamment grâce à une énorme capacité d'aspiration (4000Pa), qui peuvent lui permettre de couvrir une pièce entière, à ses capteurs qui permettent de détecter le moindre obstacle sur le chemin, ou à sa brosse en forme de V révolutionnaire, conçue pour s'adapter à tous les genres de sols, de la moquette aux tapis, en passant bien sûr par un sol plus dur.

Sans parler, bien sûr... de son moteur silencieux : révolutionnaire, celui-ci vous permettra d'enfin pouvoir vous reposer le soir, sans même vous rendre compte que ce petit robot noir travaille à votre place. Et ne croyez pas que celui-ci ne fait qu'enlever les miettes, comme un aspirateur classique ! Petite surprise supplémentaire, il est également capable d'envoyer de l'eau grâce à son système de vibration à haute fréquence (jusqu'à 500 vibrations par minutes) et de nettoyer les tâches au sol.

Une haute-technologie à un tout petit prix !

La seule chose à faire pour cela : remplir son réservoir avec l'eau du robinet, qui sera automatiquement stérilisée. Et avec lui, vos sols brilleront comme des sous neufs ! Endurant, ce petit robot vendu avec sa station de recharge pourra tourner dans une pièce pendant plus de 2h30 et éviter seul les chutes malencontreuses ou les incidents dans la maison. En effet, il est doté d'un système de cartographie intelligente, qui lui permettra de mémoriser la place des meubles dans votre maison.

Dernière technologie qui devrait vous faciliter la vie : la poussière est automatiquement aspirée du robot à la station de recharge, ce qui permet une vidange bien moins rapide. Comptez environ un mois avant de changer le bac pour collecter la poussière. Le temps de voir venir !

Et le prix devrait finir de convaincre les plus réticents ! Pour cet aspirateur robot haute-technologie, qui se commande grâce à une application mobile, à Alexa ou bien à Google Assistant, comptez 393,87€ sur Ali Express, soit une réduction de plus de 600 euros par rapport au prix d'origine. Mais pas question de traîner : l'offre proposée par Midea se termine le 12 novembre. Et devrait faire beaucoup d'heureux !

