Star Trek - Discovery : La série annonce une grande première côté casting...

Star Trek ose la diversité et cela devrait inspirer d'autres productions à faire de même. Comme le rapporte le site Just Jared les producteurs de la série de CBS ont annoncé, mercredi 2 septembre 2020, que deux acteurs vont rejoindre la 3e saison de Discovery : Blu del Barrio et Ian Alexander. Des acteurs qui représentent la nouvelle communauté LGBT+.

Blu del Barrio est un acteur non-binaire qui utilise les pronoms ils/eux pour se décrire. Il est passé par la London Academy of Music and Dramatic Art. Il a joué dans de petite productions théâtrales et des courts-métrages. Il est acteur depuis ses 7 ans. Interrogé par GLAAD sur son personnage, Adira, il a déclaré : "Quand j'ai reçu l'appel me disant que j'avais le rôle d'Adira, je n'avais pas encore dit la plus grande partie de mes amis et de ma faille que j'étais non-binaire. Je n'ai découvert le mot que récemment et j'ai réalisé qu'il définissait comment je me sentais depuis longtemps." Le personnage d'Adira sera lui aussi présenté à l'écran comme non-binaire, une manière de montrer aux téléspectateurs les évolutions de la société sur un sujet qui reste parfois dur à aborder et avec un vocabulaire tout nouveau.

Quant à Ian Alexander, à seulement 19 ans, il est un acteur transgenre. Le comédien utilise les pronoms ils/eux/il/lui. Le site Deadline rapporte qu'il est le seul comédien américano-asiatique transgenre à jouer à la télé. Il a dévoilé sa transidentité à ses proches en 2014. Il est déjà connu des amateurs de séries puisqu'il a incarné le personnage de Buck Vu The OA. Il incarne également Liv dans le jeu vidéo The Last of Us Part II. L'an dernier, Queerty l'avait nommé dans sa liste Pride50 des personnalités qui mènent un combat pour l'égalité, la tolérance et l'acceptation. Il a du pain sur la planche !