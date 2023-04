Stéphane Bern endetté au-delà de ses capacités : pourquoi il doit vendre sa maison en Grèce

Animateur fétiche de Secrets d'histoires, Stéphane Bern a su se constituer un beau patrimoine depuis ses débuts à la télévision. Propriétaire depuis 2013 du collège Royal de Thiron-Gardais, classé Monument historique, il possède également un appartement parisien du 9e arrondissement et une maison à Paros, en Grèce. Interviewé par le Parisien, le présentateur de 59 ans désormais installé dans le Perche a révélé qu'il avait dû se séparer de sa demeure en Grèce. La cause ? Stéphane Bern a accumulé beaucoup de dettes notamment à cause de la rénovation du gigantesque monument historique dont il a fait l'acquisition.

"Je l'ai acheté, en très mauvais état pour le prix d'un petit appartement parisien : 300 000 euros. Au début, on me disait : Avec 150 000 ou 200 000 euros, vous pouvez le restaurer. Mais il y a eu plein de soucis, comme la mérule (un champignon qui attaque le bois des charpentes), qui n'étaient pas prévus. Résultat : je me suis endetté au-delà de mes capacités : 4 millions d'euros à rembourser sur 25 ans. J'ai refusé toutes les aides publiques. Tout mon argent y passe, mes droits d'auteur, l'argent des émissions. Ici, c'est un peu le tonneau des Danaïdes" a-t-il expliqué.

Je vends Paros

Mais attention, l'auteur édité chez Albin Michel refuse qu'on dise de lui qu'il est sans-le-sou. Il confie : "Je ne suis pas ruiné, comme j'ai pu le lire, et je ne tiens pas à faire pleurer dans les chaumières. Je ne suis pas dans la gêne. Mais je dois quand même faire attention. Je suis obligé de travailler, et sans doute encore longtemps, pour rembourser mes dettes. Je m'en suis mis beaucoup sur le dos. Il faut que je rationalise mon patrimoine et c'est pour cela que je vends Paros. Je n'ai pas envie de laisser de dettes après moi. Mais franchement, je ne regrette rien. Avec Thiron-Gardais, j'ai trouvé ce pour quoi j'étais fait dans la vie : redonner vie à un monument historique.".

Un beau projet qu'il partage avec son chéri Yori Bailleres. Auprès du Parisien, Stéphane Bern avait également confié que son compagnon n'héritera jamais de cette demeure s'il venait à mourir. "Jamais cette propriété et son domaine ne tomberont dans des mains privées après ma mort. J'ai créé une fondation qui ouvrira l'ensemble du domaine après mon passage", a indiqué l'animateur. Un bien classé qui est désormais devenu le nid d'amour des deux tourtereaux.